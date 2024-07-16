Мы представляем вам автомобили будущего! Voyah и M-Hero теперь доступны в Азербайджане через нашего официального дистрибьютора. Эти автомобили отличаются современным дизайном и высокими эксплуатационными характеристиками.

Почему VOYAH и M-HERO?

M-HERO: Этот бренд производится на автомобильной базе Китая. M-HERO – это гордость китайского государства. Его агрессивный дизайн привлекает внимание, а мощность и инновационные решения делают его конкурентоспособным среди премиальных брендов.

VOYAH: Один из самых продаваемых китайских брендов на европейском рынке. VOYAH завоевал интерес более чем в 20 европейских странах и признан одним из самых роскошных премиум-классовых брендов в Китае. VOYAH предоставляет водителям полный опыт вождения, обучение по технологиям и инновационные решения.