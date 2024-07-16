Мамед Эфендиев, отдел экономики 11:28

Агентство Bloomberg сообщило, что, согласно заявлению министра энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслана Байрактара, Анкара рассчитывает в ближайшее время достичь соглашения с Ираном по своповым поставкам туркменского газа. Американское издание отметило, что министр также выразил надежду на достижение соответствующего соглашения во время своего визита в Иран, запланированного на конец текущего месяца. Это сообщение, конечно, далеко не ново, ведь разговоры о своповых поставках туркменского газа в Турцию через Иран идут давно. Но интрига заключается в том, что подобные же переговоры турецкая сторона проводила и с Азербайджаном. Более того, не прошло и полутора месяцев, как Государственная нефтяная компания Азербайджана SOCAR и Турецкая газовая госкомпания BOTAŞ подписали соглашение о сотрудничестве по поставкам туркменского газа через Азербайджан и третьи страны в Турцию.

Выходит, простая на первый взгляд фраза «через Азербайджан и третьи страны в Турцию» в контексте переговоров с Тегераном вызывает очень много вопросов по той причине, что поставки газа из Туркменистана в Турцию через Иран, тем более своповые, автоматически оставляют Азербайджан за кормой. Ашхабад будет поставлять газ южному соседу на его северо-восточной границе, а тот взамен будет передавать Анкаре такой же объем газа через свою западную границу. И Азербайджан в эту схему чисто географически никак не вписывается. Вот уже на протяжении почти тридцати лет то актуализируется, то вновь угасает тема экспорта туркменского газа на Запад через нашу страну, для чего требуется построить Транскаспийский газопровод. Но этот масштабный проект требует больших инвестиций и сопряжен с высокими рисками. Ашхабад желает транспортировать свой газ через Каспийское море, а потребитель в лице Европы хочет покупать его на своей границе. Азербайджан как транзитная страна тоже поддерживает проект, однако вопрос с финансированием так и остается открытым. В последнее время к данному проекту подступилась Турция, решительно настроенная создать на своей территории газовый хаб с участием России. Идея эта весьма заманчивая, учитывая, что в последнее время Турция начала добычу собственного газа в Черном море. Однако для создания хаба требуется очень много газа, и желательно из альтернативных источников. На сегодняшний день Турция является конечным и переходным пунктом многих трубопроводов, но все еще продолжает потреблять дорогие энергоносители. Теперь она настроена не просто закупать газ у кого попало, а использовать свое географическое положение и экономическую ситуацию с целью извлечения доходов и приобретения роли регулятора ценообразования.

Кроме того, создание газового хаба непременно повысит геополитическую и региональную значимость Турции, которая и так растет изо дня в день. И если даже для этой цели придется пойти на соглашение о поставках туркменского газа через Иран, минуя Азербайджан, Турция пойдет на это, и такое решение, безусловно, можно понять. Азербайджан и так успешно реализует свои энергоресурсы, получая за это неплохой доход, по сравнению с которым дополнительные денежные вливания, связанные с транзитом туркменского газа, весьма незначительны, так что ими в какой-то степени можно пренебречь ради удовлетворения многолетних надежд братских держав. В результате открытия нового маршрута Турция получит газовый хаб и станет энергетическим регулятором в большом регионе, а Туркменистан наконец-то сможет продавать свой газ в Европу. Можно бы и порадоваться за успехи соседей, но тут всплывает еще одна загвоздка. Так, в марте текущего года Туркменистан и Турция подписали меморандум о взаимном сотрудничестве по вопросу развития партнерства в области природного газа. Уже 14 июня SOCAR и BOTAŞ подписали договор по поставкам туркменского газа через Азербайджан и третьи страны в Турцию. Все продвигалось быстро и беспрепятственно, но… Уже 26 июня растерявшая в последнее время многие свои активы российская корпорация «Газпром» и «Национальная газовая компания Ирана» (National Iranian Gas Company, NIGC) подписали стратегический меморандум о проработке организации поставок российского газа в Иран. Как отмечали участники переговоров, в дальнейшем стороны планируют заключить соответствующий контракт. До этого вице-премьер России Александр Новак сообщал, что Москва и Тегеран обсуждают создание энергетического хаба при участии Катара и Туркменистана, а также своповые поставки на север Ирана с последующей возможностью создания электронной площадки для торговли газом на юге Исламской Республики.