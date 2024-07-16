ОАО "Азеришыг" провело просветительское мероприятие в Учебно-тренировочном центре, расположенном на территории узловой подстанции "Гадрут". Цель мероприятия заключалась в том, чтобы сотрудники административных единиц, входящих в Карабах ский и Восточно-Зангезурский экономические районы, а также население, проживающее в этой местности, получили необходимые знания по вопросам минной безопасности и гражданской обороны. В начале мероприятия участники просмотрели видеоролик о минах и неразорвавшихся боеприпасах.

Представители Учебно-тренировочного центра "Азеришыг", штаба гражданской обороны, Министерства по чрезвычайным ситуациям и Агентства по разминированию проинформировали новых сотрудников, не прошедших обучение специалистов и гражданское население. Участники были проинформированы на темы "Минная безопасность сотрудников и гражданского населения на освобожденных территориях", "Мины-ловушки и другие взрывоопасные предметы, а также правила поведения при пожаре".

Во время информирования участников на тему "Неотложная первая медицинская помощь" были наглядно продемонстрированы правила оказания первой помощи и эвакуации пострадавших во время пожара. Также была предоставлена информация о применении беспилотных летательных аппаратов в области гражданской обороны и классификации БПЛА.

Вторая часть мероприятия запомнилась интересными тренингами. На тренировочном полигоне сотрудник, получивший условное ранение во время условного пожара, был спасен и эвакуирован с территории, а пожар был потушен.

Отметим, что "Азеришыг" проводит просветительские мероприятия и тренировки не только в Карабахе и Восточном Зангезуре, но и во всех регионах страны. Такие мероприятия будут продолжены и в будущем с целью соблюдения правил безопасности и защиты жизни людей.