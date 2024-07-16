Теневой лидер Грузии заявляет: Наши друзья – США и Китай

«Грузия последовательно развивается, усиливается ее стратегическая экономическая нагрузка. Исторически Грузия соединяла Запад и Восток, Европу и Азию. Мы делаем все возможное, чтобы обозначить роль Грузии в проекте «Среднего коридора». Я хотел бы поблагодарить китайское правительство, которое оказало Грузии особую поддержку. Это результат, фундамент для которого команда «Грузинской мечты» и я лично создавали годами», - сказал Иванишвили.

Бизнесмен особо подчеркнул, что Грузия не рассматривает Китай как альтернативу ЕС или США: «Углубление наших отношений с Китаем не является альтернативой сотрудничеству с США и Евросоюзом. Сближение Грузии с Китаем, наоборот, послужит дополнением к отношениям с Западом. Для того, чтобы Грузия развивала свою связующую торгово-экономическую функцию, необходимо выстраивать торгово-экономические связи с обеими сторонами - с Западом и Востоком», - подытожил он.