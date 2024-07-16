Евгений Бай, автор haqqin.az, Вашингтон 12:20

Вечером второго дня работы съезда Республиканской партии в Милоуки звук был включен на полную громкость. И полились речи, в которых Дональд Трамп, который накануне был объявлен кандидатом от партии на выборах представлялся как спаситель нации, а его противник Джо Байден как исчадие ада. Внимание присутствующих на съезде и сторонних наблюдателей привлекло, конечно, выступление Никки Хейли, которая в недавнем прошлом была главным конкурентом Трампа на этапе праймериз. И то, что тогда она называла его «негодным для поста президента» сейчас вызвало свист и насмешливые возгласы делегатов съезда, когда Хейли поднималась к трибуне.

Она предвидела такую реакцию и попыталась смягчить свой явный оппортунизм. «Вы не должны быть на 100 процентов согласными с Дональдом Трампом во время голосования», - сказала Хейли. - Но для спасения страны мы должны быть с Дональдом Трампом». Никки Хейли на праймериз получила 20 процентов голосов избирателей-республиканцев. И теперь она открыла двери для поддержки Трампа своими сторонниками, которые предпочли бы более умеренного кандидата. А далее последовала цепочка «целовальщиков» (kissers), которые легли к ногам Трампа. Там был и губернатор Флориды, также недавний оппонент кандидата Рон ДеСантис и сенатор от того же апельсинового штата Марко Рубио (на праймериз Хейли хватила его за то, что в 2016 году он не поддержал Трампа), сенатор от Техаса Тэд Крус и многие другие.

Их речи были обычными для республиканцев. И грязными. Губернатор Западной Вирджинии Джим Джастисе, который борется за место в Сенате объявил, что «если Дональд Трамп не будет избран в ноябре, страна полностью сойдет с катушек». Другой адепт кандидата, Берни Морено из Огайо, также борющийся за сенатское кресло, темнокожий сенатор Рик Скотт (он был в числе кандидатов в напарники Трампа), а также сам герой шоу в предварительно распространенном видео обвиняли демократов в том, что они разрушают страну. Особенно злобным стало выступление техасца Тэда Круса: «Американцы умирают, на них нападают, их убивают и насилуют нелегальные иммигранты, которых впустили в страну демократы, - заявил он. – Наши тинэйджеры, девочки и мальчики становятся жертвами сексуального рабства». Тема нелегалов, пересекающих границу Мексики и США, стала одной из центральных на съезде республиканцев и это не случайно. На нем со всей ясностью было продемонстрировано, как команда Трампа будет бороться с Камалой Харрис, если та заменит Джо Байдена на выборах. К такой перспективе республиканцы относятся вполне серьезно, учитывая растущее с каждым днем давление на Байдена с тем, чтобы он вышел из гонки.

Haqqin.az сообщил о растущих сомнениях самого Байдена, который только что сообщил, что может сойти с дистанции, если в этом его убедят врачи. Но есть и другая более фундаментальная причина. Крупные доноры демократов объявили, что они не выдадут им уже одобренные 90 миллионов долларов, если те не заменят кандидата. А без этих денег на рекламную кампанию дальнейшая борьба за Белый дом становится бессмысленной. Но если Байдена заменят на Камалу Харрис, то эти деньги сохранятся в руках демократов, потому что Харрис в качестве вице-президента входит в как называемый ticket-команду. Так вот, можно предположить, что постепенно Камала станет главной цель трампистов, если уже не стала. Но у нее есть ахиллесова пята, о которой говорят почти все выступающие на съезде. Дело в том, что уже в первый год своего президентства Байден поручил ей крайне ответственную, но трудную миссию – попытаться как-то урегулировать положение на южной границе Штатов. «Как-то», потому что ни один из американских президентов не разработал рецепта решения это проблемы. Миллионы нелегальных мигрантов валили через границу, как при республиканцах, так и при демократах. Харрис была во многих странах Центральной Америки, которая и поставляет нелегалов, но снизить этот поток ей было не по силам. И теперь почти все делегаты республиканского съезда касались этой темы и в насмешку называли Камалу Харрис border czar («царицей границы», если хотите).