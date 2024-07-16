Как развить грамотную речь у детей: логопед посоветует

В среду, 17 июля, в 15:00 на странице Министерства здравоохранения Азербайджана в Instagram состоится прямой эфир, посвященный методике развития правильной речи у детей.

Как сообщает haqqin.az, гостем прямого эфира сегодня станет Айгюн Алекперова, ведущий логопед Центра психического здоровья.

Во время прямого эфира граждане смогут оставить интересующие их вопросы в разделе комментариев или спросить врача.