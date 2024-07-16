Германия сокращает финансовую поддержку Украины

Федеральный бюджет Германии на 2025 год предусматривает расходы на военную поддержку Украины в €4 млрд, это в два раза меньше, чем в 2024 году. Об этом сообщило Reuters.

По данным агентства, в бюджете на 2024 год расходы на военную поддержку Киева были зафиксированы на уровне €8 млрд. Причины такого снижения поддержки пока не известны.

Ожидается, что кабинет министров ФРГ одобрит проект бюджета, согласование которого в правящей коалиции потребовало больше запланированного времени и сопровождалось публичными спорами политиков от коалиционных партий с угрозами от части депутатов прекратить поддержку правительства.