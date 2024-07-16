Неизвестные беспилотники следят за учениями украинских военных

Издание отмечает, что во время учений над украинцами гудят неизвестные беспилотные летательные аппараты.

На секретной базе за пределами Берлина сотни украинских военных проходят шестинедельный экспресс-курс, который охватывает основы ведения окопной войны и боев в городе, пишет Politico.

По словам немецких военных, вместо того, чтобы вмешиваться, бойцам предлагают включить вероятные «вражеские» беспилотники в свои тренировки как подготовку к линии фронта, где они столкнутся с российскими дронами.

«Мы предполагаем, что, по крайней мере, некоторые из этих беспилотников управляются с недружественными намерениями», - заявил подполковник Роланд Боскер.

Издание отмечает, что, несмотря на то, что в день визита журналистов Politico в небе не было беспилотников, украинские воины постоянно смотрели вверх во время учений.

В то же время инструкторы говорят, что глушить дроны непросто. «Технически невозможно заблокировать все частоты, которые могут быть использованы для управления беспилотниками», - пояснил Боскер.

В то же время военный не уверен, связаны ли эти БпЛА с Россией.

В Politico напомнили, что такие учения являются частью Миссии ЕС по военной помощи Украине, которая была создана в 2022 году, чтобы подготовить 60 тысяч украинских бойцов с помощью инструкторов из 24 стран до конца 2024 года.