Экс-башкан Гагаузии идет в президенты Молдовы

«Я участвую в этой кампании с четким обязательством: новый президент Республики Молдова станет гарантом мира, и когда миру ничего не будет угрожать, мы одну за другой решим все серьезные проблемы, которые стоят перед страной», – заявила она.

Влах также отметила, что ее предвыборная программа будет сосредоточена «исключительно на конкретных проблемах людей и их решениях».

«Настоящее время» напоминает, что на выборах башкана Гагаузии в 2015 году Влах баллотировалась как независимый кандидат, при этом ее кандидатуру поддержали в Москве. Влах провела успешную кампанию со слоганом «Быть вместе с Россией в наших силах».