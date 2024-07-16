Кто активнее всех скупает жилье в Турции?

Граждане России в июне сохранили лидерство по приобретению жилья в Турции. Они купили 332 единицы недвижимости. Об этом свидетельствуют данные национального института статистики.

На втором месте по приобретению жилья в Турции в июне были граждане Ирана (156), за ними следуют граждане Украины (102). Тройка лидеров по покупке жилья в Турции не меняется почти два года.

Всего в июне иностранцам было продано 1 440 единицы жилья, это на 45,1% меньше, чем за аналогичный период 2023 года. Ведомство статистики Турции обращает внимание на снижение в январе - июне темпов продажи недвижимости иностранцам на 45,7%, до 10 461 единицы.

Больше всего сделок по продаже недвижимости иностранцам в июне заключено в Анталье (593), за ней следуют Стамбул (478) и провинция Мерсин, где строится АЭС «Аккую» (116).

В целом в Турции в июне продано 79,3 тыс. единиц жилья, что на 5,2% меньше, чем годом ранее.