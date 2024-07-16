Госкомитет национальной безопасности Кыргызстана задержал свояка главы ведомства Камчибека Ташиева, сообщили агентству Sputnik Кыргызстан источники в правоохранительных органах.

Согласно предварительным данным, А. Т. О. задержан по подозрению в мошенничестве. Ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

В суде Бишкека информацию о мере пресечения подтвердили, но кем подозреваемый приходится Ташиеву не сообщили.