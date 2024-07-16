В Кыргызстане задержали родственников президента и главы нацбезопасности обновлено 13:55
Госкомитет национальной безопасности Кыргызстана задержал свояка главы ведомства Камчибека Ташиева, сообщили агентству Sputnik Кыргызстан источники в правоохранительных органах.
Согласно предварительным данным, А. Т. О. задержан по подозрению в мошенничестве. Ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.
В суде Бишкека информацию о мере пресечения подтвердили, но кем подозреваемый приходится Ташиеву не сообщили.
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Племянника президента Кыргызстана Садыра Жапарова Улана Жапарова задержали сотрудники Госкомитета по национальной безопасности, сообщает «Спутник Кыргызстан».
Согласно информации, он обвиняется в совершении тяжкого преступления и причинении потерпевшей стороне материального ущерба в особо крупном размере.
Отмечается, что Улана Жапарова задерживают не в первый раз — в 2023 году он был арестован по подозрению в участии в коррупционных схемах на таможне. Мужчину заключили под стражу до 19 августа.
Улан Жапаров — сын двоюродного брата президента Кыргызстана Ракымжана Жапарова.