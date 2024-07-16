В России преследуют еретиков

МВД России объявило в розыск главного редактора и владельца издания «Точка Ньюс» Дмитрия Фоминцева. Информацию об этом сам Фоминцев нашел в базе розыска ведомства.

В январе 2024 года журналист рассказал об обыске в редакции по уголовному делу об оскорблении чувств верующих (статья 148 УК РФ).

«Этот день я не забуду никогда! Сегодня при выходе из подъезда Иродушку вашего ждала газель с силовиками! Заботливо уложили меня мордой в снег, ноги подогни, ноги разогни, шапки на лицо! Заботливо подняли и надели наручники. Дальше машина, обыск в офисе с понятыми, потом кабинет следователя!» — писал Фоминцев.

Силовики не стали изымать технику в екатеринбургском офисе, оставив компьютеры и телефоны «под ответственное хранение», но сфотографировали материалы с экранов.

Фоминцева допросили в качестве свидетеля. Позже он сообщил, что стал сначала подозреваемым, а затем обвиняемым по делу.

Поводом для преследования, по словам Фоминцева, стали жалобы на публикации в его телеграм-канале с критикой митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения (Кульберга). Журналист отмечал, что у силовиков с собой была целая папка со скриншотами.