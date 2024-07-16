Обмен пленными между Россией и Украиной
Россия и Украина намерены обменяться 180 пленными в рамках сделки, заключенной при поддержке ОАЭ, сообщает Bloomberg.
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Россия и Украина намерены обменяться 180 пленными в рамках сделки, заключенной при поддержке ОАЭ, сообщает Bloomberg.
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