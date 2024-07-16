Бывшему бойцу ОМОНа Ахмедову дали 11 лет

В Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялся процесс по делу бывшего бойца Отряда милиции особого назначения (ОМОН) 50-летнего Фуада Ахмедова, который ранее отбывал срок за участие в попытке государственного переворота.

Как сообщает haqqin.az, на этот раз экс-спецназовец обвиняется в незаконном обороте наркотиков и контрабанде. На скамье подсудимых вместе с Ахмедовым находился житель Баку 30-летний Азер Ибрагимов.

Из материалов следствия стало известно, что Ахмедов согласился перевезти наркотики из Ирана в Азербайджан за вознаграждение в 1 500 манатов. Он был задержан при прохождении таможенного поста с более чем 6 кг героина и метамфетамина, полученными от некоего Шахбаза.

Согласно плану, Ахмедов должен был передать наркотики незнакомцу в Баку, которого ему указал бы Шахбаз. После задержания бывший омоновец сдал и своих подельников, в том числе покупателя Азера Ибрагимова.

Ахмедову и Ибрагимову были предъявлены обвинения по статьям 234.4.3, 234.4.1 (незаконные изготовление, производство, приобретение, хранение, перевозка, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров группой лиц по предварительному сговору или организованной группой в крупном размере) и 206.3.2 (контрабанда, совершенная группой лиц, ранее вступивших в сговор) УК АР.

Обвиняемый Фуад Ахмедов признал себя частично виновным по предъявленному обвинению. Он показал, что забрал наркотики в Иране, и был задержан на азербайджанской таможне: «Мне дали сумку весом в несколько килограмм, не знаю, сколько там было наркотиков, и сказали провезти ее в Азербайджан, где я должен был передать наркотики неизвестным лицам. С Азером Ибрагимовым не знаком».

Азер Ибрагимов также признал себя виновным лишь частично: Шахбаз отправил мне локацию, где я должен был забрать наркотики. С Фуадом я знаком не был. Дошел до нужного дома, постучал, дверь открыл Фуад в окружении оперативников. Я не знаю, кто такой этот Шахбаз, он мне звонил и писал как с азербайджанского, так и с иранского номеров, деньги за наркотики скидывал ему на карту. Мне нужен был всего грамм наркотиков», - сказал Ибрагимов, попросив судей сжалиться над ним.

Суд приговорил Фуада Ахмедова к 11 годам, а Азера Ибрагимова - к 10 годам и 6 месяцам лишения свободы.