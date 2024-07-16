Десятая часть россиян готовы поверить в существование внеземной жизни, если об этом расскажет президент РФ Владимир Путин, следует из данных опроса Rambler& Co.

«Каждый десятый готов признать визит НЛО, если об этом расскажет глава государства, 6% - если официальное СМИ, 3% поверят своим друзьям», - говорится в исследовании.

В разумную жизнь на других планетах верят 33% россиян, а 27% активно интересуются подобными данными. Допускают присутствие пришельцев 79% опрошенных. Еще 10% респондентов убеждены, что власти скрывают факты о неопознанных летающих объектах, 9% полагают, что инопланетяне уже на Земле.

Почти половина (49%) опрошенных готова поверить в существование инопланетян, увидев их собственными глазами, пятая часть респондентов доверяют исследованиям именитых ученых, еще для 12% опрошенных достаточно подтверждений на видеороликах.

Четверть респондентов (24%) полагает, что намерения инопланетян к землянам будут враждебными, 23%, напротив, думают, что цивилизации будут дружить. Более половины опрошенных (53%) уверены, что существование людей для инопланетян будет таким же шоком, как и наоборот, а 67% респондентов полагают, что предполагаемую внеземную расу в принципе нельзя сравнивать с людьми - ни по внешнему виду, ни по уровню развития.

Только 21% россиян категорически отрицает существование внеземных цивилизаций. В опросе приняли участие 116 тыс. человек.