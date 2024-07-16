Кремль: При Трампе был диалог...

При президентстве Дональда Трампа «особо ничего хорошего для России не делалось», вводились все новые ограничения, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает РБК.

«Но тем не менее был диалог. Это, наверное, можно отнести к положительным элементам», — добавил он.

Отвечая на заявление Трампа о возможности смягчения антироссийских санкций в случае достижения мира в Украине, Песков напомнил о позиции Москвы по отношению к любым подобным ограничениям. «Наша позиция очевидна. Мы считаем эти санкции нелегитимными, они подрывают основы международных экономических отношений, и они имеют обоюдоострый характер», — подчеркнул Песков.