Госнефтефонд увеличивает запасы золота

Государственный нефтяной фонд Азербайджанской Республики (ГНФАР) увеличил объем инвестиций в золото.

Согласно сообщению Фонда, в I квартале 2024 года инвестиции в золото составили 7 миллиардов 499 миллионов долларов - 13,2% инвестиционного портфеля фонда.

Во II квартале текущего года инвестиции в золото составили 8 млрд 574,6 млн долларов США - 14,8% инвестиционного портфеля фонда.

По состоянию на 1 апреля 2024 года золотой запас ГНФАР составлял 104,6 тонны, на 1 июля этот показатель увеличился до 114,9 тонны, т.е. за последние 3 месяца ГНФАР увеличил свои золотые резервы на 10,3 тонны.