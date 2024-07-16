Азербайджанец закупился в Duty Free на $7,5 млн?

Турист, предположительно из Азербайджана, совершил покупок в Duty Free одного из турецких аэропортов на сумму 7,5 млн долларов, рассказал Селим Шейхун, генеральный директор компании Global Blue, которая хранит данные о покупках и других транзакциях, совершенных этими магазинами.

«Самой поразительной вещью среди покупок, сделанных за первые четыре месяца этого года, было то, что один человек сделал покупок на 7,5 млн долларов. На такую сумму он купил часы и ювелирные изделия», - рассказал глава компании.