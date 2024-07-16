Каковы мотивы стрелявшего в Трампа?

Федеральное бюро расследований (ФБР) США опросило уже более 100 человек в рамках расследования дела о покушении на экс-президента США Дональда Трампа. Установить мотивы стрелка пока не удалось, сообщает Associated Press.

По данным агентства, агенты ФБР получили доступ к мобильному телефону стрелявшего Томаса Мэттью Крукса, проверили содержимое его компьютера, дома и машины. Одноклассники описали его как умного, но замкнутого и отметили, что он часто ходил в наушниках и обедал в одиночестве. По словам одного из них, в школе молодой человек подвергался травле из-за внешнего вида.

В издании отмечается, что политические взгляды стрелка тоже непонятны. В частности, он пожертвовал Демократической партии $15 в день присяги Джо Байдена, хотя был зарегистрирован как республиканец в штате Пенсильвания. Также полиция не нашла предсмертной записки либо сообщений в соцсетях, которые могли бы объяснить причину его поступка.

Напомним, что на Трампа было совершено покушение 13 июля в ходе предвыборного митинга в штате Пенсильвания. Пуля задела его правое ухо. При стрельбе погиб один из участников митинга, еще двое получили ранения. Томаса Мэттью Крукса застрелили на месте сотрудники Секретной службы.