13-14 июля Туристический центр "Шахдаг" и Горный спортивный клуб Rase.az совместно организовали очередной "Фестиваль бега". Это мероприятие, проводимое уже второй год подряд в Шахдаге, вновь собрало сотни любителей спорта со всей страны.

Основная цель фестиваля - развитие легкой атлетики, пропаганда здорового образа жизни и повышение интереса к спорту в Азербайджане. В течение двух дней около 500 участников боролись за первенство в четырех категориях: скайраннинг и трейлраннинг. По завершении соревнований победителям были вручены различные призы и медали.

Фестиваль предложил не только серьезные спортивные соревнования, но и развлекательные мероприятия для всех возрастов. Для участников были организованы забеги в веселых костюмах, а для зрителей - концерты и песни у костра, что создало уникальную атмосферу единения.

Важно отметить, что если в прошлом году в фестивале приняли участие 200 человек, то в этом году количество участников увеличилось до 500. Этот значительный рост свидетельствует о растущей популярности "Фестиваля бега" и важности его проведения для популяризации здорового образа жизни и спортивных достижений в Азербайджане.

Организаторы выражают надежду, что в будущем "Фестиваль бега" станет еще более масштабным и продолжит вдохновлять людей на новые спортивные подвиги и активный образ жизни.