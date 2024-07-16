Хуситы атаковали танкеры с российскими грузами

Первым под удар попало судно Bentley I, принадлежащее Израилю и плавающее под флагом Панамы, которое перевозило растительное масло из России в Китай. Хуситы направили к нему один катер-беспилотник со взрывчаткой и две небольшие заминированные лодки, а затем запустили в сторону судна баллистическую ракету. Однако нанести ущерб танкеру у них не получилось.

Йеменские повстанцы-хуситы в течение суток атаковали в Красном море два танкера с российскими грузами. Это следует из заявления Военно-морских сил США, которое приводит Arab News.

После этого повстанцы обстреляли и повредили дистанционно управляемой лодкой нефтяной танкер Chios Lion, зарегистрированный на Маршалловых Островах и плавающий под флагом Либерии. Танкер перевозил 100 тыс. тонн сырой нефти из порта Туапсе в Краснодарском крае.

В результате в Красном море примерно в 185 км к северо-западу от йеменского портового города Ходейда возник разлив нефти, сообщили в Объединенном морском информационном центре Красного моря и Аденского залива (JMIC). По данным центра, Chios Lion получило незначительные повреждения левого борта.

«Первоначально судно направлялось на юг, но после атаки развернулось и пошло обратно на север из опасной зоны для дальнейшей оценки ущерба и расследования возможного разлива нефти», — отметили в JMIC.

Йеменские хуситы заявили, что атаковали танкеры в ответ на смертоносный авиаудар Израиля по городу Хан-Юнис на юге сектора Газа 13 июля.