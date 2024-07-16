У Евросоюза новый спецпредставитель на Южном Кавказе
Комитет по политике и безопасности Евросоюза утвердил кандидатуру нового специального представителя Европейского союза (ЕС) по Южному Кавказу и Грузии.
На должность спецпредставителя ЕС будет назначена Магдалена Гроно, она сменит на этом посту Тойво Клаара. В ближайшее время ее кандидатура будет официально подтверждена Советом ЕС.
Тойво Клаар занимал должность спецпредставителя ЕС по Южному Кавказу с 13 ноября 2017 года.
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