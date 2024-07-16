Военная операция Польши на границе с Беларусью

В Польше с 1 августа на границе с Беларусью начнется операция "Безопасное Подляшье", к которой привлекут около 17 тысяч военных, а ответственной за операцию будет 18-я механизированная дивизия. Об этом заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

На пресс-конференции с главой польского МВД Томашем Семоняком Косиняк-Камыш оценил, среди прочего, что решение о введении буферной зоны на границе с Беларусью имеет положительный эффект – количество попыток пересечения границы и самих пересечений уменьшилось.

Министр также заверил, что все, кто любым способом будет обижать солдат польской армии и офицеров, которые защищают польскую границу, будут отвечать за это.