Российский генерал «полагается только на Бога»: Скоро война закончится

«Спецоперация» (так в РФ называют войну против Украины – ред.) завершится до конца 2024 года, «для этого есть все предпосылки». Такой прогноз выдал заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов.

«Трампы, Зеленские, иже подобные. Они приходят и уходят, мы же большей своей частью полагаемся только на Бога. Я скажу так: я сказал, что в этом году СВО завершится. Я больше чем уверен, что СВО в этом году завершится. Я еще раз повторяюсь. Может быть, кто-то будет думать: почему он так уверенно говорит? У меня, я думаю, на то есть все предпосылки, я как-то все равно ориентируюсь на Священное Писание больше, поэтому уверенность моя исходит непосредственно из этого», - цитирует ТАСС Алаудинова.

По его утверждению, в Киеве понимают, что «война уже проиграна».