В Азербайджане карают коррупционеров

В первом полугодии оперативными структурами Главного управления по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре Азербайджана задержаны с поличным 25 человек. Об этом говорилось на оперативном совещании по итогам первого полугодия в Главном управлении.

«За указанный период возбуждено 93 уголовных дела. В результате 28 оперативно-розыскных мероприятий 25 человек задержаны с поличным за коррупционные правонарушения, еще четверо находившихся в розыске», - сказали на совещании.