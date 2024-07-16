И Литва запрещает въезд белорусских машин

Литва с 18 июля запретит въезд в страну автомобилей с белорусскими номерами. Об этом сообщается на сайте литовской таможни.

Запрет распространяется на легковые автомобили независимо от гражданства их владельца или водителя. Автомобили, которые уже находятся на территории Литвы, должны быть вывезены до 18 января 2025 года. В случае если владельцы машин не сделают этого, они будут оштрафованы, а автомобиль конфискован.