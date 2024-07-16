Карл III обещает полную поддержку Украине

Король Великобритании Карл III в среду, 17 июля, произнес речь с программой деятельности нового лейбористского правительства, где была упомянута и Украина. Об этом передает «Европейская правда».

Во внешнеполитической части королевской речи, которая традиционно определяет программу деятельности нового правительства Великобритании, Карл III отметил «непоколебимую преданность НАТО» со стороны Лондона и построение «крепкой обороны».

«Мое правительство продолжит оказывать полную поддержку Украине и ее народу, а также будет стремиться играть ведущую роль в предоставлении Украине четкого пути к членству в НАТО», – добавил британский монарх.