Гамбар и Гаджилы не идут в депутаты

Башкан партии «Мусават» Иса Гамбар не будет участвовать во внеочередных парламентских выборах 1 сентября. Об этом сказал АПА сам Иса Гамбар.

«Партия «Мусават» завершила выдвижение кандидатов для участия во внеочередных парламентских выборах. У нас уже 34 кандидата. Я не буду выдвигать свою кандидатуру, буду осуществлять общее руководство участием «Мусават» в выборах», - сказал он.

Председатель меджлиса партии «Мусават» Ариф Гаджилы также не планирует выдвигать свою кандидатуру в депутаты на внеочередных парламентских выборах.