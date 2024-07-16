Венгрия и Россия обсуждают поставки нефти

Венгрия и Россия ведут работу по возобновлению поставок российской нефти в республику, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто, пишет Bloomberg.

Дипломат пояснил, что в настоящее время компания «Лукойл» не имеет возможности поставлять топливо в Венгрию. Причина заключается в текущей правовой ситуации в Украине, через территорию которой осуществлялся импорт.

«Сейчас мы работаем над правовым решением», — сказал министр.