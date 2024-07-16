По Медведеву: Ветхий Завет и Коран разрешают России начать ядерную войну

Законы древнего Вавилона и Индии, а также Ветхий Завет и Коран дают России право использовать ядерное оружие против своих противников на Западе, уверяет зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Принцип «око за око, зуб за зуб» носит исторический характер. Он был обозначен уже в Законах Хаммурапи, Законах Ману, Законах 12 таблиц и, конечно, в Ветхом Завете и в Коране. Так что за зло можно и иногда нужно воздавать злом», — сказал Медведев в интервью «Аргументам и фактам».

Но, по его словам, Россия думает о судьбах «миллионов людей» и осознает свою «историческую ответственность» перед человечеством. «…Мы имеем моральное и юридическое право дать адекватный, симметричный или асимметричный ответ на прямой ущерб нашей безопасности и суверенитету. Это установлено в том числе и в наших Основах госполитики в области ядерного сдерживания», — отметил Медведев.

По его мнению, если Россия откажется от ядерного оружия, ее может ждать распад и «полный крах», которого «так хотели и хотят англосаксонские элиты».