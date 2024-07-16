У НАТО свой спецпредставитель в Украине

В среду, 17 июля, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг объявил о назначении Патрика Тернера спецпредставителем Альянса в Украине. Он займет этот пост в Киеве в сентябре этого года, говорится в сообщении на сайте Альянса.

Ранее Тернер был на должности помощника генерального секретаря НАТО по операциям и помощника по вопросам оборонной политики и планирования. Он также занимал ряд высших государственных должностей в Британии.

«Патрик Тернер привнесет годы лидерства и опыта в эту роль. Как преданный государственный служащий, у него есть значительный опыт достижения результатов. Я уверен, что он отлично сыграет эту важную роль, поскольку НАТО продолжает наращивать свою поддержку Украине», — заявил Столтенберг.