Наступление России «выдыхается». У Украины тоже большие проблемы

Наземное наступление России «выдыхается», в то же время положение Украины на линии фронта улучшается благодаря мобилизации солдат, поступлению новых боеприпасов и оружия со стороны Запада, строительству укреплений. Так говорится в публикации британского издания The Economist.

Отмечается, что для достижения ограниченных территориальных успехов Россия с «непомерной скоростью» жертвует танками и боевыми бронированными машинами.