Наступление России «выдыхается». У Украины тоже большие проблемы
Наземное наступление России «выдыхается», в то же время положение Украины на линии фронта улучшается благодаря мобилизации солдат, поступлению новых боеприпасов и оружия со стороны Запада, строительству укреплений. Так говорится в публикации британского издания The Economist.
Отмечается, что для достижения ограниченных территориальных успехов Россия с «непомерной скоростью» жертвует танками и боевыми бронированными машинами.
Нидерландский сайт оборонной аналитики и исследования военных действий, собирающий информацию из открытых источников (Oryx), оценивает число поддающихся проверке уничтоженных и поврежденных российских танков в 3 235, но предполагает, что реальное число может быть «значительно выше».
С другой стороны, в России растет производство ракет и беспилотников.
Самая большая угроза для Украины — это не российский прорыв на земле, а воздушные атаки на энергосистему. Даже если обещанные системы ПВО поступят в ближайшее время, Украину ждет непростая зима.