Американцы построят «умный город» в Узбекистане

Директор компании Рональд Джеймс Хаббард рассказал, что компания C&N Associates в течение более 40 лет занимается строительством новых аэропортов, зданий гостиниц, университетов, объектов торговли и сервиса, а также новых городов в самых развитых государствах мира.

Компания готова построить «умный город» в Нурафшане стоимостью в 10−15 миллиардов долларов. Он может расположиться на территории в 1600 гектаров, к финансированию планируют привлечь 15 инвесторов. Здесь могут разместить государственные предприятия и организации, медицинские, учебные учреждения, промышленные зоны, технопарки, которые позволят создать новые рабочие места. Однако перед тем как реализовать проект, предполагается построить завод по выпуску стройматериалов.

С Ташкентом Нурафшан, согласно представленным планам, свяжет скоростной поезд.