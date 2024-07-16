Пенсионерка написала «ГУР» на Красной площади

В Москве задержали 68-летнюю женщину, которая написала краской аббревиатуру «ГУР» на памятнике Минину и Пожарскому.

«Коммерсант» пишет, что это четвертый случай, когда на Красной площади пишут эту аббревиатуру.

«По ее словам, ей приказали это сделать некие сотрудники силовых ведомств», — сообщили правоохранительные органы.

В отношении пенсионерки возбудили уголовное дело по ст. 243 (уничтожение или повреждение объектов культурного наследия) УК РФ.

«ГУР» расшифровывается как Главное управление разведки Минобороны Украины.