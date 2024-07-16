The Moscow Times передает, что документ подготовлен Росгвардией. В соответствии с ним оружие смогут использовать заместители председателя ЦБ и их советники. Также в списке — управляющие отделениями, директора департаментов и их заместители. Всех их обеспечат служебным пистолетом или пистолетом-пулеметом.

Топ-менеджеры Центробанка России получат право на ношение боевого стрелкового оружия. Это следует из проекта постановления правительства РФ.

При этом председателю ЦБ оружие не полагается. Сейчас эту должность занимает Эльвира Набиуллина. У нее есть личная охрана.

В действующей редакции право на ношение оружия в Центробанке имеют только сотрудники, обеспечивающие безопасность, и инкассаторы, отвечающие за транспортировку наличных денег.

Топ-менеджеры ЦБ смогут выбрать один из 12 видов оружия, среди которых пистолеты Макарова, Ярыгина, несколько видов Glock, а также пистолеты-пулеметы ПП-19-01 «Витязь», ПП-2000, ПП-91 «Кедр» и другие. Также они получат по два снаряженных магазина.