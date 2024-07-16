Польша и Германия на границе с Беларусью?

Польские власти пытаются привлечь партнеров из Германии к охране границы с Беларусью, стороны продолжают переговоры по этому вопросу. Об этом сообщил журналистам министр внутренних дел и администрации республики Томаш Семоняк.

«Мы планируем в сентябре визит [в Польшу] германского министра внутренних дел [Нэнси Фезер] вместе с экспертами. Мы ищем любые возможности поддержки и сотрудничества в деле защиты польской границы",- заявил Семоняк на пресс-конференции.

Польские власти планируют с 1 августа увеличить численность воинского контингента на границе с Белоруссией до 17 тыс. военнослужащих в рамках новой операции «Безопасное Подлясье». Из них 8 тыс. будут непосредственно служить на границе и оказывать содействие в ее охране погранслужбе, а 9 тыс. будут находиться в резерве.