Олимпийскую сборную Азербайджана провожают в Париж
Сегодня на Национальной гимнастической арене состоятся торжественные проводы олимпийской сборной Азербайджана, которая выступит на Играх в Париже.
Азербайджан представят на Олимпиаде 48 спортсменов в рекордных для нашей страны 15 видах спорта.
Церемония открытия Олимпийских игр состоится 26 июля. Соревнования по некоторым видам спорта стартуют уже 24-го числа. Олимпиада завершится 11 августа.
Уже 25 июля в борьбу вступит наша лучница Яйлагюль Рамазанова.
СОСТАВ СБОРНОЙ АЗЕРБАЙДЖАНА
СТРЕЛЬБА
Руслан Лунев (стрельба из пневматического пистолета с 10 метров и скорострельная стрельба с 25 метров).
БОКС
Ниджат Гусейнов (51 кг), Малик Гасанов (63,5 кг), Мурад Аллахвердиев (80 кг), Альфонсо Домингес (92 кг), Магомед Абдуллаев (свыше 92 кг).
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
Анна Скидан (метание молота).
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА
Зохра Агамирова (индивидуальные соревнования),
Гюллю Агаларзаде, Елизавета Лузан, Дарья Сорокина, Ляман Алимурадова и Зейнаб Гумматова (групповые упражнения).
БОРЬБА
Алиаббас Рзазаде (вольная борьба, 57 кг), Гаджи Алиев (вольная борьба, 65 кг), Туран Байрамов (вольная борьба, 74 кг), Осман Нурмагомедов (вольная борьба, 86 кг), Магомедхан Магомедов (вольная борьба, 97 кг), Георгий Мешвилдишвили (вольная борьба, 125 кг).
Мурад Мамедов (греко-римская борьба, 60 кг), Хасрет Джафаров (греко-римская борьба, 67 кг), Сенан Сулейманов (греко-римская борьба, 77 кг), Рафик Гусейнов (греко-римская борьба, 87 кг), Сабах Шариати (греко-римская борьба, 130 кг),
Мария Стадник (женская борьба, 50 кг).
ТАЭКВОНДО
Гашим Магомедов (58 кг).
ПРЫЖКИ НА БАТУТЕ
Сельджан Махсудова (одиночные выступления).
БАСКЕТБОЛ 3x3
Дина Ульянова, Александра Молленхауэр, Тиффани Хейс, Мерседес Уолкер.
ГРЕБЛЯ
Диана Дымченко (академическая гребля, 2000 метров).
БАДМИНТОН
Эди Рески Двичао (мужской одиночный разряд), Кейша Фатима Захра (женский одиночный разряд).
ТРИАТЛОН
Ростислав Певцов.
ФЕХТОВАНИЕ
Анна Башта (сабля).
ДЗЮДО
Балабей Агаев (60 кг), Яшар Наджафов (66 кг), Хидаят Гейдаров (73 кг), Зелим Цкаев (81 кг), Эльджан Гаджиев (90 кг), Зелим Коцоев (100 кг), Ушанги Кокаури (свыше 100 кг), Лейла Алиева (48 кг), Гюльтадж Мамедалиева (52 кг).
СТРЕЛЬБА ИЗ ЛУКА
Яйлагюль Рамазанова (индивидуальные соревнования).
ПЛАВАНИЕ
Марьям Шейхализадехангях (вольный стиль, 50 метров), Рамиль Велизаде (баттерфляй, 200 метров).