Трамп собирается ударить по доллару

Кандидат в президенты США Дональд Трамп может ослабить доллар в случае победы на выборах, сообщает The New York Times. Газета называет это «новой эрой» американской валюты.

Трамп и его кандидат в вице-президенты Джей Ди Вэнс - единомышленники в вопросах слабого доллара, торговли, налогов и жесткой позиции по Китаю. Экс-президент США считает, что сильный доллар мешает местным компаниям продавать продукцию в страны с более слабыми валютами.

Пока неясно, как именно Трамп собирается обесценивать доллар. Есть несколько способов, пишет NYT: продавать доллары для покупки иностранной валюты, сменить главу Федеральной резервной системы (полномочия нынешнего председателя Джерома Пауэлла истекают в 2026 году), либо угрожать тарифами странам, чтобы те укрепляли свои валюты.