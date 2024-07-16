Саудовская Аравия увеличивает добычу нефти

Саудовская Аравия в мае увеличила добычу нефти на 0,1% относительно апреля, экспорт нефти - на 2,5%, сообщает сайт Joint Organization Data Initiative (JODI).

Объем экспортных поставок составил 6,118 млн баррелей в сутки (б/с) по сравнению с 5,968 млн б/с в апреле. При этом он был на 11,7% меньше, чем в мае 2023 года.

Добыча нефти Саудовской Аравией в позапрошлом месяце была на уровне 8,993 млн б/с против 8,986 млн б/с в апреле. В годовом выражении этот показатель упал на 9,7%.