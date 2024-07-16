Путину предложили уволить Медведева

Первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко предложил Владимиру Путину уволить зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева, пишет близкий к Кремлю телеграм-канал «Кремлевская табакерка».

По данным телеграм-канала, у экс-президента России якобы выявили серьезное заболевание, и Кириенко предложил «дать возможность Медведеву поправить здоровье и отдохнуть». Путин якобы обещал поговорить лично с Медведевым, однако также попросил предоставить кандидатов на его место.

«Многие не понимают, чем Дмитрий Анатольевич вообще занимается. Не думаю, что его уход что-то в корне изменит», - сказал источник, знакомый с работой Совбеза. По его словам, ранее Николай Патрушев «превратил этот орган в весьма дееспособный механизм, а такие персоны, как Медведев, не способствуют развитию».