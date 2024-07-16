Черная полоса для турецкой экономики проходит. Ждать ли экономического чуда?

Менеджер по исследованиям Ближнего Востока и Восточной Европы Deutsche Bank Ханс-Кристиан Виетоска заявил — в Турции ожидается снижение инфляции до 40 процентов к концу года.

В интервью агентству «Анадолу» Виетоска отметил, что изменения в макроэкономической политике Турции, ожидания по инфляции и процентным ставкам, а также восприятие этой страны инвесторами свидетельствуют о сильной дезинфляции. По его словам, Турция, начавшая изменения в макроэкономической политике с прошлого года, сделала очень хороший шаг, и важно продолжать этот процесс.

Виетоска подчеркнул, что увеличение политики процентной ставки Центральным банком Турецкой республики (ЦБТР) на 500 базисных пунктов перед муниципальными выборами стало «сильным сигналом и изменило игру».

«Можно сказать, что это был переломный момент. После этого шага местные и иностранные инвесторы ожидали девальвации лиры, но ЦБТР, увеличив ставки, показал, что стратегия резкого удешевления валюты не является частью их плана», - заявил он.

Виетоска добавил, что открытое общение с инвесторами увеличивает доверие к политике, ориентированной на будущее, и что ЦБТР сталкивается с некоторыми трудностями, но имеет необходимый фундамент для их преодоления. Он также отметил, что чистые резервы Турции превысили 10 миллиардов долларов, а международные резервы приближаются к 150 миллиардам долларов.

«Первый этап в плане балансировки экономики завершился успешно. Теперь начинается второй этап. Инфляция снижается после пика, и мы ожидаем сильный дезинфляционный процесс. Прогнозируем, что к концу года инфляция снизится до 40 процентов. После этого, на втором этапе, снижение инфляции до 20 процентов станет настоящим вызовом. В период снижения инфляции самое подходящее время для снижения процентных ставок. Мы ожидаем снижение ставок на 500 базисных пунктов в ноябре и декабре этого года», - сказал Виетоска. Эксперт отметил важность продолжения жесткой денежно-кредитной политики ЦБТР:

«Это будет нелегко, но в мире не было ни одной страны с 75 процентной инфляцией, которая бы снизила ее без рецессии. Если Турция сможет сбалансировать свою экономику без рецессии, это будет уникальный пример, и я уверен в ее успехе. Мы оптимистичны, но на полпути не должно быть политических ошибок», - добавил он.