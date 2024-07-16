Руслан Баширли, спецкор, Анкара 19:03

После неудавшегося покушения Дональд Трамп вошел в новый образ, ибо даже его злейшие противники не бросают фраз вроде «он настоящий преступник, обвиняемый в 32 правонарушениях разной степени тяжести». Европейские лидеры, не скрывавшие своего презрения к американскому экс-президенту, теперь выстраиваются в очередь, чтобы послать ему сообщение: «Скорейшего выздоровления, господин Трамп». Тефлоновый Дон, который всегда любил применять против своих соперников политику «ударов ниже пояса», тоже начал в свою очередь проявлять внезапную сдержанность. Лидер республиканцев заговорил о единстве и солидарности, избегая избитых обвинений вроде «демократы хотели меня убить». Риторика популиста перешла в новое русло, да и вообще ситуация вокруг американских выборов стала казаться более вежливой, чем раньше, будто все вдруг осознали значимость исхода выборов в США не только для великой державы, но и всего остального мира, ведь страны во многих случаях вынуждены сверять часы с Вашингтоном.

С особенным вниманием за американскими выборами следят в Турции, которая, несмотря на союзнические отношения с США в рамках НАТО, имеет немало разногласий с Вашингтоном. В политических кулуарах Анкары преобладает мнение, что, независимо от исхода, основная стратегия Вашингтона по «турецкому вопросу» останется неизменной. Хотя в свой первый президентский срок Дональд Трамп наладил теплые отношения с Эрдоганом, наиболее глубокие трещины и бурные кризисы в отношениях между двумя странами возникли под влиянием американской бюрократии и Конгресса. Иными словами, хороших личных отношений явно недостаточно для решения проблем, многие из которых возникли еще во время президентства Барака Обамы. Впрочем, добрые отношения между лидерами – это уже немаловажный фактор. Несмотря на антитурецкую атмосферу, царившую в Вашингтоне во время первого президентского срока Трампа, американский президент продолжал проявлять личную симпатию и позитивное отношение к Эрдогану. Время от времени Трамп разделял позицию Турции, за что неоднократно подвергался критике со стороны американских элит. Первая встреча между Трампом и Эрдоганом состоялась 16 мая 2017 года, а вторая — 13 ноября 2019 года. На обеих встречах в Белом доме Трамп рукоплескал политике Эрдогана. Однако одной из важнейших проблем в турецко-американских отношениях, унаследованных от эпохи Барака Обамы, остается поддержка американцами террористической организации РПК/ОНС под предлогом борьбы с ИГИЛ. Трамп, в избирательной кампании обещавший покончить с Исламским государством, в период своего президентства не смог предотвратить тесного сотрудничества Пентагона и Центрального командования США (CENTCOM) с сирийской группировкой РПК/ОНС. Именно в период президентства Трампа, несмотря на протесты Анкары, США накачивали оружием РПК/ОНС, что значительно усилило террористическое подполье. Было известно, что CENTCOM сыграл значительную роль и в плане поддержки курдских сепаратистов.

Доходило то того, что приказы Трампа о выводе американских войск из Сирии блокировались военным командованием США. В частности, после телефонного разговора с Эрдоганом, состоявшегося 19 декабря 2018 года, Трамп приказал полностью вывести американские войска из Сирии. Это решение, вызвавшее возмущение в политических кругах Вашингтона, привело к отставке тогдашнего министра обороны Джима Мэттиса и спецпредставителя по борьбе с ИГИЛ Бретта Макгурка, которые сыграли большую роль в вооружении РПК/ОНС. Впоследствии Трамп был вынужден объявить, что вывод войск будет «медленным и упорядоченным», после чего процесс и вовсе был приостановлен. Перед тем, как Турция начала операцию «Источник мира», направленную против РПК/ОНС, 6 октября 2019 года Трамп провел телефонный разговор с президентом Эрдоганом и после этого звонка вновь пообещал вывести американских солдат из зоны операции. За это решение Трамп подвергся критике со стороны СМИ и конгрессменов: президента обвинили в том, что тем самым он дал операции «Источник мира» зеленый свет. Чтобы смягчить недовольство элит, Трамп был вынужден ввести санкции против пяти турецких министров. Впрочем, действие санкций было приостановлено после завершения операции. Также во время первого президентства Трампа между США и Турцией существовали глубокие разногласия по вопросу израильско-палестинского конфликта. Ожидается, что в случае возвращения Трампа к власти эти противоречия только усугубятся.