Как сложатся отношения Трампа с Эрдоганом? главный вопрос
После неудавшегося покушения Дональд Трамп вошел в новый образ, ибо даже его злейшие противники не бросают фраз вроде «он настоящий преступник, обвиняемый в 32 правонарушениях разной степени тяжести». Европейские лидеры, не скрывавшие своего презрения к американскому экс-президенту, теперь выстраиваются в очередь, чтобы послать ему сообщение: «Скорейшего выздоровления, господин Трамп».
Тефлоновый Дон, который всегда любил применять против своих соперников политику «ударов ниже пояса», тоже начал в свою очередь проявлять внезапную сдержанность. Лидер республиканцев заговорил о единстве и солидарности, избегая избитых обвинений вроде «демократы хотели меня убить». Риторика популиста перешла в новое русло, да и вообще ситуация вокруг американских выборов стала казаться более вежливой, чем раньше, будто все вдруг осознали значимость исхода выборов в США не только для великой державы, но и всего остального мира, ведь страны во многих случаях вынуждены сверять часы с Вашингтоном.
С особенным вниманием за американскими выборами следят в Турции, которая, несмотря на союзнические отношения с США в рамках НАТО, имеет немало разногласий с Вашингтоном. В политических кулуарах Анкары преобладает мнение, что, независимо от исхода, основная стратегия Вашингтона по «турецкому вопросу» останется неизменной. Хотя в свой первый президентский срок Дональд Трамп наладил теплые отношения с Эрдоганом, наиболее глубокие трещины и бурные кризисы в отношениях между двумя странами возникли под влиянием американской бюрократии и Конгресса. Иными словами, хороших личных отношений явно недостаточно для решения проблем, многие из которых возникли еще во время президентства Барака Обамы.
Впрочем, добрые отношения между лидерами – это уже немаловажный фактор. Несмотря на антитурецкую атмосферу, царившую в Вашингтоне во время первого президентского срока Трампа, американский президент продолжал проявлять личную симпатию и позитивное отношение к Эрдогану. Время от времени Трамп разделял позицию Турции, за что неоднократно подвергался критике со стороны американских элит.
Первая встреча между Трампом и Эрдоганом состоялась 16 мая 2017 года, а вторая — 13 ноября 2019 года. На обеих встречах в Белом доме Трамп рукоплескал политике Эрдогана. Однако одной из важнейших проблем в турецко-американских отношениях, унаследованных от эпохи Барака Обамы, остается поддержка американцами террористической организации РПК/ОНС под предлогом борьбы с ИГИЛ. Трамп, в избирательной кампании обещавший покончить с Исламским государством, в период своего президентства не смог предотвратить тесного сотрудничества Пентагона и Центрального командования США (CENTCOM) с сирийской группировкой РПК/ОНС. Именно в период президентства Трампа, несмотря на протесты Анкары, США накачивали оружием РПК/ОНС, что значительно усилило террористическое подполье. Было известно, что CENTCOM сыграл значительную роль и в плане поддержки курдских сепаратистов.
Доходило то того, что приказы Трампа о выводе американских войск из Сирии блокировались военным командованием США. В частности, после телефонного разговора с Эрдоганом, состоявшегося 19 декабря 2018 года, Трамп приказал полностью вывести американские войска из Сирии. Это решение, вызвавшее возмущение в политических кругах Вашингтона, привело к отставке тогдашнего министра обороны Джима Мэттиса и спецпредставителя по борьбе с ИГИЛ Бретта Макгурка, которые сыграли большую роль в вооружении РПК/ОНС.
Впоследствии Трамп был вынужден объявить, что вывод войск будет «медленным и упорядоченным», после чего процесс и вовсе был приостановлен. Перед тем, как Турция начала операцию «Источник мира», направленную против РПК/ОНС, 6 октября 2019 года Трамп провел телефонный разговор с президентом Эрдоганом и после этого звонка вновь пообещал вывести американских солдат из зоны операции. За это решение Трамп подвергся критике со стороны СМИ и конгрессменов: президента обвинили в том, что тем самым он дал операции «Источник мира» зеленый свет. Чтобы смягчить недовольство элит, Трамп был вынужден ввести санкции против пяти турецких министров. Впрочем, действие санкций было приостановлено после завершения операции.
Также во время первого президентства Трампа между США и Турцией существовали глубокие разногласия по вопросу израильско-палестинского конфликта. Ожидается, что в случае возвращения Трампа к власти эти противоречия только усугубятся.
В целом же, по мнению политических наблюдателей, наиболее острые проблемы, которыми были отмечены отношения между Анкарой и Вашингтоном во время первого президентского срока Трампа (такие, как события вокруг РПК/ОНС, дело пастора Бренсона, вопрос С-400, организация FETÖ и дело Хакана Аттиллы), в большей степени являются наследием эпохи Обамы, и винить в них Тефлонового Дона не стоит.
После ухода с поста президента Трамп продолжал положительно высказываться о Турции и ее лидере. Он поздравил Эрдогана с победой на президентских выборах 2023 года и вновь высоко оценил его деятельность. Во время президентской гонки 2021 года, выступая против Байдена, Трамп в своих высказываниях стал восхвалять президента Турции. В том же году Трамп сказал, что в случае прихода к власти Байден «свергнет» Эрдогана. Это сенсационное заявление вызвало множество прений и напомнило о временах нахождения Байдена на посту вице-президента США во время попытки государственного переворота 15 июля 2016 года в Турции. Тогда отношения между нынешним главой Белого дома и турецкими властями действительно были весьма и весьма напряженными.
Изменяющаяся конъюнктура последних лет указывает на восстановление отношений между Турцией и США. Особенно это проявляется в контексте войны в Украине, следствием которой стало решение Швеции и Финляндии присоединиться к НАТО. Встреча лидеров Турции и США в Вашингтоне, состоявшаяся 14 июля 2023 года, сигнализировала о начале новой эпохи, которая, судя по всему, будет проходить под знаком сглаживания углов по ряду вопросов. В частности, в результате встречи Вашингтон согласился продать Турции истребители F-16.
Тем не менее, между Турцией и США остаются неразрешенными вопросы об РПК/ОНС, FETÖ, эмбарго и Израиле. Сможет ли новый президент США, будь то Трамп или кто-то другой, решить их – покажет время.