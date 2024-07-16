Убийца и поджигатель Агаханов получил заслуженный приговор

В Сумгаитском суде по тяжким преступлениям завершился процесс по делу 28-летнего Рамина Агаханова, обвиняемого в убийстве двух человек и поджоге дома.

Как сообщает haqqin.az, суд приговорил Агаханова к пожизненному заключению.

Так, 9 апреля текущего года в местный отдел полиции поступила информация о гибели Аслана и Румаи Тарвердиевых при пожаре в одном из домов в поселке Ялама Хачмазского района.

В ходе расследования обстоятельств происшествия было выявлено, что Тарвердиевы были убиты, а тела сожжены вместе с домом, в котором их обнаружили, с целью сокрытия следов преступления и инсценировки несчастного случая.

По данному факту было возбуждено уголовное дело, назначены соответствующие экспертизы. В ходе следствия возникли обоснованные подозрения том, что данное преступление совершил житель поселка Рамин Агаханов в ходе конфликта, возникшего на фоне выяснения отношений из-за денег.