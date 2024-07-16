Россия – лучший друг Палестины

Вашингтон «дипломатическим прикрытием действий Израиля стал прямым соучастником конфликта на Ближнем Востоке, как и в ситуации в Украине». Об этом заявил председатель Совета Безопасности ООН, министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на заседании по ситуации на Ближнем Востоке, включая палестинский вопрос.

«Осуществляя дипломатическое прикрытие действий Израиля, поставляя оружие и боеприпасы, Вашингтон - всем это понятно - стал прямым соучастником конфликта, так же, как и в случае с ситуацией в Украине. Если эта поддержка прекратится, кровопролитие будет остановлено. Однако США либо не хотят, либо не могут этого сделать. Видимо, главное - не спасение человеческих жизней, а маневры, которые позволят набрать побольше очков в ходе избирательной кампании», - отметил Лавров.

Лавров добавил, что «нынешний беспрецедентный взрыв насилия на Ближнем Востоке во многом стал следствием известной политики США в регионе. Следствием той самой дипломатии, об эффективности которой нам вот уже почти 10 месяцев рассказывают американские представители, требуя свернуть работу на площадке Совета Безопасности ООН. С таким призывом выступал и мой американский коллега Энтони Блинкен. Раз за разом США применяют право вето, блокируются призывы о немедленном, постоянном и повсеместном прекращении огня», - сказал глава МИД РФ.

По его словам, все последние решения Совбеза ООН по палестинской проблеме пока остались только на бумаге: «Сегодня самая острая и неотложная проблема, конечно же, палестинская. Совет Безопасности уже в четвертый раз за 10 месяцев проводит заседание с приглашением министров. Были приняты четыре резолюции. Однако продолжающееся кровопролитие на оккупированных палестинских территориях подтверждает, что все эти решения остались на бумаге», - сказал Лавров.

По его словам, «Россия последовательно выступает против терроризма во всех его проявлениях»: «РФ безоговорочно осудила террористическую атаку против Израиля 7 октября 2023 года. Однако то, что сейчас происходит в Газе, является неприемлемым коллективным наказанием гражданского населения».

Лавров добавил, что «Россия выступает за вступление Палестины в ООН, ее суверенитет признали уже почти 150 государств».