Евгений Бай, автор haqqin.az, Вашингтон 19:34

Сенатор-демократ от штата Нью-Джерси, сподвижник президента Байдена Роберт Менендес, в прошлом один из самых влиятельных законодателей, экс-председатель Комитета по иностранным делам Сената, признан виновным по делу о коррупции. Haqqin.az следил за этим процессом, который продолжался два месяца в суде Манхеттена. И вот – вердикт: Менендеса признали виновным по 16 пунктам обвинения — в получении взяток, заговоре, вымогательстве, препятствовании правосудию и действиях в качестве иностранного агента. Солидный букет обвинений, не правда ли? 8 из пунктов влекут для 70-летнего Менендеса тюремное заключение сроком на 20 лет. Приговор ожидается 29 октября. Напомним, что во время обыска в его доме агенты ФБР обнаружили золотые слитки стоимостью 100 тысяч долларов и наличные на сумму 480 тысяч. У дома стоял также кабриолет «Мерседес» 2019 года. Свидетели объяснили на процессе, откуда у сенатора такая страсть к хранению денег наличными. Он вырос в бедной кубинской семье, где привыкли хранить песо в коробках, а не класть их в банк, говорили они. Отсюда и сохранившаяся в его голове психологическая деформация, несмотря на высокий заработок сенатора, и то, что он проработал в Конгрессе США более 30 лет.

В центре расследования, которое началось еще в 2022 году, находится история с лоббистской деятельностью Менендеса в пользу Египта. Через двух заинтересованных лиц, торговца халяльным мясом Уаэдем Ханной и неким мошенником Фредом Дайбесом (сейчас оба также под судом), Менендес проталкивал, используя все свои связи в Сенате, сделку по продаже Египту американского оружия на 300 миллионов долларов. Но это далеко не все. Полюбивший до глубины души щедрых египетских партнеров, он предоставлял им секретные данные о численности посольства США в Каире и о том, лица каких национальностей там работают. Конечно, для такой информации полмиллиона наличными, а также «Мерседес»-кабриолет, подаренный его супруге, урожденной Надин Арлсанян, кажутся мелочью. Могли бы дать и побольше. Но сенатору хватило. Наверное, также сказалось его голодное кубинское детство. Сенатор Менендес не признает свою вину и ориентирует своих адвокатов, чтобы те валили все на его 57-летнюю жену, которая теперь не Арсланян, а госпожа Менендес. Мол, все незаконные сделки с Ханной и другими она проводила сама, и сенатор ни о чем не догадывался, она держала его в абсолютном неведении, в «темноте», как говорит защита.