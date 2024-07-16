Армянская женщина коня на скаку остановит и в горящую избу войдет горячая тема
Сенатор-демократ от штата Нью-Джерси, сподвижник президента Байдена Роберт Менендес, в прошлом один из самых влиятельных законодателей, экс-председатель Комитета по иностранным делам Сената, признан виновным по делу о коррупции.
Haqqin.az следил за этим процессом, который продолжался два месяца в суде Манхеттена. И вот – вердикт: Менендеса признали виновным по 16 пунктам обвинения — в получении взяток, заговоре, вымогательстве, препятствовании правосудию и действиях в качестве иностранного агента. Солидный букет обвинений, не правда ли? 8 из пунктов влекут для 70-летнего Менендеса тюремное заключение сроком на 20 лет. Приговор ожидается 29 октября.
Напомним, что во время обыска в его доме агенты ФБР обнаружили золотые слитки стоимостью 100 тысяч долларов и наличные на сумму 480 тысяч. У дома стоял также кабриолет «Мерседес» 2019 года.
Свидетели объяснили на процессе, откуда у сенатора такая страсть к хранению денег наличными. Он вырос в бедной кубинской семье, где привыкли хранить песо в коробках, а не класть их в банк, говорили они. Отсюда и сохранившаяся в его голове психологическая деформация, несмотря на высокий заработок сенатора, и то, что он проработал в Конгрессе США более 30 лет.
В центре расследования, которое началось еще в 2022 году, находится история с лоббистской деятельностью Менендеса в пользу Египта. Через двух заинтересованных лиц, торговца халяльным мясом Уаэдем Ханной и неким мошенником Фредом Дайбесом (сейчас оба также под судом), Менендес проталкивал, используя все свои связи в Сенате, сделку по продаже Египту американского оружия на 300 миллионов долларов. Но это далеко не все. Полюбивший до глубины души щедрых египетских партнеров, он предоставлял им секретные данные о численности посольства США в Каире и о том, лица каких национальностей там работают.
Конечно, для такой информации полмиллиона наличными, а также «Мерседес»-кабриолет, подаренный его супруге, урожденной Надин Арлсанян, кажутся мелочью. Могли бы дать и побольше. Но сенатору хватило. Наверное, также сказалось его голодное кубинское детство.
Сенатор Менендес не признает свою вину и ориентирует своих адвокатов, чтобы те валили все на его 57-летнюю жену, которая теперь не Арсланян, а госпожа Менендес. Мол, все незаконные сделки с Ханной и другими она проводила сама, и сенатор ни о чем не догадывался, она держала его в абсолютном неведении, в «темноте», как говорит защита.
Кто-то из свидетелей даже говорит, что Менендес сильно изменился после того, как в его жизнь вошла Арсланян. То есть он стал настоящим коррупционером только после этого. Ну, это не совсем верно. В 2015 году Менендесу уже были предъявлены обвинения в коррупции, но в ноябре 2018 года голосов присяжных не хватило для его осуждения, после чего обвинения были сняты.
Арсланян-Менендес, когда она в 2020 году познакомилась с сенатором, была бедной мышкой. У нее не было никакой работы, а по кредиту за дом она была должна ежегодно платить 23 тысячи долларов. Денег при ее безудержной страсти к дорогим машинам и дорогой одежде явно не было. И тут на ее горизонте появился торговец халяльным мясом, который понял, что связь его подруги с влиятельным сенатором обещает крупный навар.
Прокурора Пола Монтелеона не убедили доводы защиты сенатора о том, что тот ничего не знал, а во всем виновата его супруга. «Она была, конечно, связующим звеном между заказчиками и получала месседжи и оплату, но всегда-всегда! сообщала об этом мужу», - говорит он.
В самом деле, как можно было утаить от мужа такое количество наличных долларов, рассованных по карманам курток и по коробкам из-под обуви?
Арсланян-Менендес тоже ждет суд, но он отложен до июля в связи с тем, что у нее обнаружен рак молочных желез, и она должна находиться в больнице.
Ее присутствие на оглашении вердикта присяжных по делу супруга не ожидалось, но она туда пришла. В то время, как присяжные повторяли один за другим: «Виновен, виновен, виновен», она наклонилась вперед, со лбом, касающимся стола, и скрещенными руками. А когда все закончилось, то встала и, забрав документы дела, твердой походкой покинула зал суда.
А говорят, что только русские женщины коня на скаку остановят и в горящую избу войдут.