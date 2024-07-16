Циничное заявление Нетаньяху разгневало израильтян

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подвергся жесткой критике со стороны семей заложников в Газе после сообщения о том, что во время вчерашнего заседания кабинета безопасности он отверг опасность для тех, кто удерживается в Газе.

По информации Ynet, Нетаньяху заявил во время обсуждения соглашения о прекращении огня и заложниках, которое обсуждается с ХАМАС, что «мы не должны испытывать давление. ХАМАС - это тот, на кого следует оказывать давление. Заложники страдают, но не умирают».

В своем заявлении Форум семей заложников призвал Нетаньяху «немедленно объяснить» свое заявление.

«Высказывания премьер-министра не только глубоко ранят семьи заложников, но и фактически неточны и опасно безответственны. Мрачная реальность неоспорима: заложников уже убивали в плену. В этот самый момент, возможно, погибает еще больше заложников», - говорится в сообщении группы. Организация также подчеркнула, что переговоры «достигли критического момента», и что нынешнее предложение «представляет собой единственный жизнеспособный путь для обеспечения освобождения всех заложников».