Россиян призвали не скулить и думать о Великой Отечественной

Мэр Невинномысска в Ставропольском крае России Михаил Миненков потребовал от жителей города «прекратить жаловаться на перебои с электричеством и призвал горожан брать пример с города Шебекино Белгородской области», который обстреливают украинские войска.

«Давайте вспомним сложные времена… когда бабушки наши свечи и спички копили в мешках в сенцах… И когда за столом бабушка говорила: «….Чтобы не было войны…», мы тогда не понимали и не слышали… Сегодня нужно держать удар! Сегодняшний случай - бытовой, технические мирные внештатные ситуации, аномальная жара, но в Шебекино Белгородской области уже давно бьются, ежедневно без света - держатся!» - написал Миненков в своем телеграм-канале.

Он также заявил, что в городе не было отключений, а были только небольшие перебои с подачей электричества. Миненков попросил горожан «прекратить скулить» и «не бухать во время жары».

Ранее замглавы Минэнерго Евгений Грабчак заявил, что около 2,5 млн человек остались без электроэнергии на юге России после аварии на Ростовской атомной электростанции.

По его словам, ограничения затронули весь юг страны и часть Северного Кавказа. В числе причин произошедшего заместитель министра называл недостаточный объем генерации, необходимость увеличения перетока из соседних регионов и перегруз сетей.