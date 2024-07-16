Путин истратил почти все запасы советского оружия

Благодаря тысячам советских танков и бронемашин президент России Владимир Путин уже третий год продолжает вести войну в Украине. Но при тех потерях, что несет российская армия, даже гигантские советские запасы могут истощиться уже в следующем году, пишет The Economist.

В СССР было больше танков, чем во всех странах НАТО, вместе взятых. А бронетехники в целом — больше, чем во всех странах мира, отмечает Александр Голтс, аналитик Стокгольмского центра восточноевропейских исследований: в Политбюро понимали, что западное оружие более эффективно, поэтому в случае войны рассчитывали не на качество, а на количество.

Аналогичного подхода придерживается Путин. По данным на 17 июля сайта Oryx, фиксирующего потери техники в ходе украинского конфликта, российская армия лишилась уже 16 906 ее единиц, включая 3235 танков (больше, чем было на ходу в начале войны), 1464 БТРов, 4288 БМП и т. д. С учетом незадокументированных потерь ущерб может быть гораздо больше.

В декабре тогдашний министр обороны Сергей Шойгу хвастался, что в 2023 г. армия получила 1530 танков. Он только не упомянул, что почти 85% из них (по оценке Международного института стратегических исследований, IISS) — это взятая из запасов старая техника: в основном танки Т-72, но также Т-62 и даже выпускавшиеся после Второй мировой войны Т-54 и Т-55. Их модернизировали, бросали в бой, и они сотнями горели в украинских полях, пораженные дронами, ракетами HIMARS, снарядами из самоходных гаубиц или переносных гранатометов (одних только Т-72 различных моделей с начала войны было уничтожено и брошено 1515 штук, по данным Oryx).

В текущем году Россия, как ожидается, произведет приблизительно 1500 танков и 3000 других бронемашин, но 85% из них — это восстановленная и переделанная техника из запасов, отмечают и эксперты Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI).

Самая большая проблема у России — с танками и БМП, которые необходимы для любого крупного наступления, отмечают эксперты. Хотя, по оценкам на февраль, у России на складах было около 3200 танков, до 70% из них «с начала войны не сдвинулись ни на дюйм», сказал The Economist аналитик IISS Майкл Гьерстад. По его словам, значительная часть Т-72 (этих танков у России больше всего) с начала 1990-х гг. стояла под открытым небом, так что, по-видимому, они в очень плохом состоянии.

По мнению Голтса и эксперта по российским вооруженным силам Павла Лузина, приглашенного сотрудника Школы права и дипломатии Флетчера при Университете Тафтса, а также Центра анализа европейского политики, при нынешних темпах боевых потерь возможности восстановительного ремонта взятых из запасов танков и БМП истощатся примерно через год — ко второму полугодию 2025 г.

Новой техникой зияющие в армии бреши не заменить: по оценке Лузина, Россия может выпускать лишь 30 новых танков в год. Да и они могут оказаться с залатанным дырами: когда украинцы в 2023 г. захватили танк Т-90М (самый современный из воюющих, поставлен на вооружение в 2020 г.), оказалось, что его пушка была произведена в 1992 г. (тогда начала выпускаться первая модель Т-90).

По оценке Гьерстада, с конвейера может выходить не более 28 совершенно новых Т-90М в год.

С начала войны на фронт было отправлено 175 танков Т-90М, которые Путин несколько раз называл лучшими в мире. Oryx зафиксировал потерю почти 60% из них.