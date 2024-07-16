Армянская армия использует все больше индийского вооружения

Армянские военнослужащие были замечены в нашлемном тепловизионном монокуляре индийского производства во время совместных учений с США, пишет индийское издание The Print.

Эти прицелы входят в число нескольких видов оборонного оборудования, которые Армения закупила у Индии для усиления своих вооруженных сил после поражения в войне с Азербайджаном, отмечает СМИ.

«Кстати, индийская армия также закупила эти прицелы, помимо других, у Tonbo Imaging в рамках экстренных закупок в 2021 году.

Продукция компании используется несколькими подразделениями специального назначения, в том числе в Израиле и Франции, а также в Индии», - подчеркивает The Print.

Как отмечает СМИ, Армения стала крупным клиентом индийских оборонных компаний, как государственного, так и частного секторов, от закупок артиллерийских систем и многоствольных ракетных установок Pinaka до стрелкового оружия, боеприпасов и взрывчатки.

«Индийское оборонное ведомство хранит молчание, когда речь заходит об экспорте в Армению, но источники утверждают, что оно содействует любым запросам, которые поступают от зарубежных стран, учитывая большую стратегическую роль Нью-Дели. Кстати, в 2023-2024 финансовом году экспорт оборонной продукции из Индии достиг рекордного уровня, при этом поставки достигали более 85 стран ближнего и дальнего зарубежья», - отмечает The Print.