Экипаж атакованного хуситами судна пропал без вести

Третий день продолжаются поиски 16-ти человек, которые находились на борту танкера Prestige Falcon. Судно перевернулось у берегов Омана, в 45 километрах к юго-востоку от полуострова Рас-Мадрака, в результате атаки хуситов.

Танкер под флагом Коморских островов направлялся в порт Аден, который является столицей международно-признанного правительства Йемена. 13 членов экипажа являются гражданами Индии, ещё трое - Шри-Ланки. Сигнал бедствия экипаж подал в 22.00 по местному времени в воскресенье.

Танкер Prestige Falcon длиной 117,4 метра был построен в 2007 году. Если члены экипажа не будут найдены, атака на это судно станет самой смертоносной атакой йеменских боевиков. Предыдущие 60 нападений на торговые суда унесли жизни четырех моряков.